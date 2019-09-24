В Днепре ребенок упал в шахту лифта: фото и видео с места ЧП

Во вторник, 24 сентября, в многоэтажке в Днепре девочка упала в шахту лифта, получив многочисленные переломы и ушибы.
Об этом сообщает Информатор.
Так, три девочки заходили в лифт на первом этаже. Когда две зашли, дверь начала закрываться и уже практически закрылась, когда они решили открыть ее и придерживать, чтобы их подруга проскочила внутрь. В этот момент лифт поехал вверх, вследствие чего 14-летняя девочка упала в шахту.
На крик детей сразу же выбежали жильцы дома, которые и вызвали наряд полиции. Через несколько минут приехали и спасатели. Патрульные спрыгнули в шахту лифта, подняли пострадавшего ребенка и помогли положить на носилки.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина упал в шахту лифта с 30 этажа.