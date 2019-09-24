В Станице Луганской осквернили украинский флаг: опубликованы фото

В Станице Луганской, где ранее люди в российской форме и с символикой боевиков пересекли линию разграничения, осквернили украинский флаг.

Об этом сообщил пользователь Yury Kalyuzhny в сети и выложил фото.

На фотографиях четко видно, что флаг намеренно сорвали и выкинули.

Кроме того, боевики "контролируют" ремонт моста через Северский Донец украинскими строителями. Также, на мосту висит символика боевиков так назіваемой ЛНР.

Как сообщал "Апостроф", ранее активисты и волонтеры уже возмущались том, что в Станице Луганской на линии разграничения сняли украинские флаги со столбов. В сети показали видео, как люди в форме коммунальщиков снимают украинские флаги.

Впоследствии там снова установили украинские флаги.



