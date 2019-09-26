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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Машину разорвало пополам: в сети показали видео страшной аварии под Славянском
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Машину разорвало пополам: в сети показали видео страшной аварии под Славянском

четверг, 26 сентября 2019, 16:05
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Очевидцам удалось снять видео с места жуткой аварии в Донецкой области, в которой погибли три человека, в том числе 6-летний ребенок.

Соответствующие кадры опубликованы на Twitter-странице "Ху***й Харьков".

Как отмечается, трагедия произошла на трассе Харьков-Изюм. На записи можно увидеть, что одну из машин разорвало на две части, при этом одна половина автомобиля находится на расстоянии в более чем десять метров от другой.

Внимание – на видео присутствуют кадры с погибшими.

Ранее пресс-служба полиции Донецкой области сообщала, что авария произошла на выезде в Харьковскую область на автодороге Киев-Харьков-Довжанский. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota. Погиб водитель Hyundai и его пассажиры – мать и 6-летняя дочь.

Напомним, в субботу, 21 сентября, и воскресенье, 22 сентября, в Украине произошли две жуткие аварии с пассажирскими маршрутками и грузовиками - в Одесской и Житомирской областях. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео.

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