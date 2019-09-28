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Исчезновение украинцев в Атлантическом океане: что произошло с кораблем

суббота, 28 сентября 2019, 23:59
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Корабль "Bourbon Rhode", который попал в шторм в Атлантическом океане с украинцами на борту, действительно ушел под воду.

Об этом сообщает Bourbon Offshore.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поисковая операция продолжается, погодные условия улучшаются", - говорится в сообщении на сайте.

При этом, в компании Bourbon Offshore, которая является судовладельцем затонувшего корабля, подтвердили, что с помощью самолета Falcon 50, отправленного ВМС Франции, была обнаружена спасательная лодка с 3 членами экипажа затонувшего судна. Сейчас моряки находятся под наблюдением врачей.

Известно, что на борту судна "Bourbon Rhode", шедшего под флагом Люксембурга, находились 14 членов экипажа, судно пострадало от урагана "Лоренцо" 4 категории.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о спасении двух украинцев в Атлантическом океане с борта корабля "Bourbon Rhode".

Также в Норвегии загорелся и утонул российский корабль. Российские СМИ указали, что местная полиция сумела эвакуировать команду с борта траулера.

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