Много пострадавших: стали известны подробности взрыва с пожаром в Сумах

В результате мощного взрыва с пожаром на заводе в Сумах, который прогремел в субботу, 28 сентября, пострадали десять человек, двое в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В результате взрыва пострадали 10 работников, двое из них находятся в реанимации.

По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП Эльвиры Бигановой, в цеху в момент инцидента находились 19 человек.

Сообщение о взрыве с последующим горением на территории предприятия поступило около 11:00 в субботу, 28 сентября.

Уточняется, что горение происходило внутри производственного цеха, огонь охватил производственное оборудование и утеплитель стен.

Как сообщал "Апостроф", 30 августа в селе Чишки Львовской области произошел масштабный пожар на химическом предприятии, которое изготавливает химические препараты: краски, растворители и упаковочные материалы.