Смертельное "перемирие" на Донбассе: в рядах ВСУ случилась новая трагедия

В пятницу, 27 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

В субботу, 28 сентября, в начале суток вооруженные формирования РФ и ее наемники уже 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о смерти 24-летнего украинского военнослужащего, который воевал на Донбассе, Владимира Моргуна.