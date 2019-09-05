Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

В зоне ООС на Донбассе еще с 21 июля объявлено перемирие, которое согласно плану президента Владимира Зеленского должно стать постоянным. Вместе с тем, новости с фронта не дают повода для оптимизма: Украина продолжает нести боевые потери, а боевики наращивают обстрелы.

Вместе с тем, и штаб ООС, и силовые структуры, возможно, пытаются искусственно создать видимость перемирия и тишины на Донбассе. "Апостроф" рассказывает, как обстоят дела в зоне ООС в начале сентября.

Громче тишины

Август закончился на Донбассе массовыми обстрелами. Боевики российско-оккупационных сил совершили 20 обстрелов позиций сил ООС в последний день лета. При этом против украинских защитников использовалось оружие, запрещенное Минскими соглашениями, к выполнению которых Украину активно склоняет Москва. Обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БПМ, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате атак боевиков тяжелое ранение получил украинский защитник.

Первого сентября ситуация опять была напряженной. Боевики 15 раз атаковали позиции ВСУ. К счастью, обошлось без раненых.

Обстрелы вновь велись с использованием запрещенного оружия - минометов калибра 82 мм, а также вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

В понедельник, 2 сентября, плохие новости пришли с самого утра. 24-летний защитник Воздушных сил ВСУ из села Бохоники Винницкой области Андрей Проценко погиб от вражеской пули.

В связи с этим украинская сторона СЦКК заявила о "недопустимом факте подлого и коварного нарушения режима прекращения огня". Враг обстреливал позиции ВСУ с 6:10 до 6:50. Отмечалось, что боевики вели огонь з минометов калибра 82 мм и 120 мм. Всего по украинским защитникам было выпущено 24 мины. При этом сам обстрел велся со стороны населенного пункта Ужовка. Вероятно, таким образом боевики пытались спровоцировать ВСУ на обстрел жилых домов.

В тот же день под огонь боевиков попал поселок Гранитное. Боевики в момент обстрела находились в районе населенного пункта Тельманово, применив запрещенную артиллерию калибра 122 мм (3 снаряда) и минометы 120 калибра (7 мин).

В целом за сутки 2 сентября боевики 15 раз обстреливали украинских защитников. Кроме одного погибшего в ООС также сообщили об одном раненом украинском военном.

3 сентября боевики вновь устроили ночную провокацию, открыв огонь по украинским военным. Сообщалось, что обстрел велся из района населенного пункта Калиновое. Боевики использовали минометы 82 калибра, выпустив по украинским защитниками 5 мин.

Всего за сутки 3 сентября боевики совершили 10 обстрелов. Противник вел прицельный огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстрелы осуществлялись с использованием гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков были ранены четверо украинских военных.

В среду, 4 сентября, боевики продолжили нарушать перемирие. Утром боевики вновь устроили массированную атаку на позиции ВСУ. Были задействованы минометы 82 калибра (10 мин) и минометы 120 калибра (1 мина). К счастью, обошлось без пострадавших.

Но уже вечером стало известно о гибели одного военнослужащего из состава Объединенных сил, который погиб в результате вражеского обстрела.

И, наконец, ночью и утром 5 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды обстреливали наши позиции. Противник открывал огонь из запрещенных калибров вооружения. Кроме того, стрельба велась из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, ни один из украинских бойцов не пострадал.

Что не так с фиксацией обстрелов

Волонтеры и раньше отмечали, что цифры обстрелов, зафиксированные штабом ООС и СЦКК ОБСЕ, отличаются. Как показывает статистика наблюдений, ОБСЕ всегда фиксирует намного больше обстрелов, чем штаб. Из чего можно сделать вывод, что руководству ООС дана команда создавать на бумаге видимость перемирия.

По последним данным волонтеров InformNapalm, с 19 по 25 августа разница в зафиксированных обстрелах составляет почти 30%. Особенно активно штаб ООС замалчивал ситуацию 23 и 24 августа, когда были зафиксированы 3 и 5 обстрелов, при том что ОБСЕ заметили 13 (и 8 одиночных) обстрелов и 16 (и 3 одиночных) обстрелов.

Кроме того, волонтеры обнаружили, что с 27 августа англоязычная версия сайта Минобороны прекратила публиковать отчеты об атаках боевиков, создавая видимость тишины на Донбассе. Аналогичной оказалась и ситуация с сайтом ГУ разведки Минобороны. Последняя публикация на сайте была сделана еще 2 августа, после чого на Донбассе видимо ничего не происходило.

Фото и видео последствий перемирия с боевиками

4 сентября штаб ООС опубликовал видео, на котором видно, как боевики обстреливают населенный пункт.

Также был опубликован фоторепортаж о зафиксированных украинской стороной СЦКК обстрелах жилых домов боевиками.