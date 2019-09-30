На Донбассе в результате вражеского обстрела погибла девушка-боец ВСУ: фото

В пятницу, 27 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил возле города Зализное (бывшее Артемово) Донецкой области погибла боец батальона ВСУ "Айдар" 21-летняя Анастасия Витовская.

Об этом сообщается на Facebook странице 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Как отмечается, Анастасия служила во взводе материального обеспечения.

"27 сентября около города Зализное от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская, 31.03.1998 года рождения. Светлая память и соболезнования родным", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в результате обстрелов со стороны боевиков 27 сентября на Донбассе погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив.

Кроме того, в Днепре скончался боец Вооруженных сил Украины Владимир Аджавенко, получивший тяжелое ранение в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.