Укрепляют позиции: появилось интересное видео с бойцами ВСУ на Донбассе

Украинские военные на Донбассе начали укреплять новые позиции в районе Богдановки. Здесь идет обустройство опорного пункта.

Видео с места событий опубликовало издание "Радио Свобода".

Как рассказали сами военные с передовой, укрепления обустраивают на тот случай, если им придется покинуть свои позиции при отведении сил на Донбассе.

По словам военных, также идет подготовка опорных пунктов к приближающейся зиме.

Также украинские бойцы рассказали о том, как укрываются в окопах при обстрелах боевиков.

Військові готують запасні позиції поблизу Богданівки pic.twitter.com/FgVeze9dzW — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 30, 2019

Напомним, что ранее возле госпиталя ветеранов войны в Днепре были замечены люди, которые собирали персональные данные участников боевых действий на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине жестоко избили ветерана АТО после каминг-аута.