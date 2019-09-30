В Украине в конце сентября внезапно зацвели яблони: фото

В Закарпатской области в конце сентября внезапно зацвели яблони.

Соответствующие снимки размещены на странице "Дубовое.инфо" в Facebook.

На кадрах зафиксировано, что деревья почти полностью сбросили листья, но на ветках появились белые и нежно-розовые цветы.

Стоит добавить, что на Закарпатье сейчас достаточно тепло, температура воздуха в среднем составляет +23 градуса.

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По словам специалистов, причиной цветения яблонь осенью может быть слишком знойное лето. Деревья имели удлиненный период покоя, который восприняли за зимний. Такое повторное цветение истощает их.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в конце сентября неожиданно зацвели каштаны, которые считаются символом украинской столицы. В частности, белые свечки зажглись на деревьях у Киево-Печерской лавры.