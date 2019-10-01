В Москве зарезали топ-чиновника Кремля: опубликованы видео с места убийства

1 октября в Москве совершили вооруженное нападение на сотрудника центрального аппарата СК России Владислава Капустина, который от полученных травм скончался.
По данным российских изданий, ему нанесли ножевое ранение прямо у проходной ведомства на Техническом переулке.
Нападавшего уже задержали.
По уточненным данным, сотрудник СК скончался в реанимации
"Ножевое в сердце, были задеты крупные сосуды. Умер, не приходя в сознание", - комментируют ситуацию в полиции.
Следователи пытаются узнать у нападавшего мотивы преступления.
В сети также опубликовали кадры с места происшествия.
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