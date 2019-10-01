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В Москве зарезали топ-чиновника Кремля: опубликованы видео с места убийства

вторник, 01 октября 2019, 13:47
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1 октября в Москве совершили вооруженное нападение на сотрудника центрального аппарата СК России Владислава Капустина, который от полученных травм скончался.

По данным российских изданий, ему нанесли ножевое ранение прямо у проходной ведомства на Техническом переулке.

Нападавшего уже задержали.

По уточненным данным, сотрудник СК скончался в реанимации

"Ножевое в сердце, были задеты крупные сосуды. Умер, не приходя в сознание", - комментируют ситуацию в полиции.

Следователи пытаются узнать у нападавшего мотивы преступления.

В сети также опубликовали кадры с места происшествия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в российском Владикавказе произошло жестокое убийство: здесь бывший муж убил 22-летнюю девушку.

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