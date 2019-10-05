"Поплыли" целые районы: появились новые фото и видео потопа в Днепре

Жители Днепра продолжают делиться в социальных сетях своими впечатлениями от последствий ливня, который начался 4 октября и закончился только ранним утром следующего дня.

Судя по опубликованным фотографиям и видео, дороги города затоплены настолько, что движение транспорта по ним просто невозможно.

Так, в сети показали ролик с маршруткой, которая будто "плывет" в одном из районов города.

В других районах города картина не лучше - здесь люди ходили по колено в воде. Кроме того, ливень затопил и жилые дома.

По состоянию на утро 5 октября дождь прекратился, однако воды на улицах по-прежнему остается внушительное количество.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 28 сентября, во Львове прошли сильные ливни, из-за которых многие дороги в городе затопило.