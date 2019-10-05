В Днепре срочно эвакуируют студентов с общежития: фото, видео и подробности ЧП

В субботу, 5 октября, в Днепре под общежитием НТУ "Днепровская Политехника" рухнул асфальт, студентов срочно эвакуировали.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Инцидент произошел на проспекте Яворницкого около 16:00. Отмечают, что под зданием размыло песок из-за дождя и строительства метро по соседству. Здание не рухнуло, но сильно просело, на нем появились трещины. Со стен начали валиться кирпичи прямо на тротуар, а вода затекала под фундамент.

Для того, чтобы дом окончательно не разрушился, яму, которую раскопали метростроители для прокладки коммуникаций, засыпали песком. Также тот провал, что образовался непосредственно под общежитием, начали заливать бетоном.

На место выехали спасатели, которые провели эвакуацию. Всего из здания вывели около 200 человек - это студенты, жители дома и работники общежития. Всех их переселили в общежитие №1.

Дальнейшая судьба здания пока неизвестна. Оно может быть уже непригодно для жилья.

Как сообщал "Апостроф", на севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра во время сноса рухнуло на дорогу.