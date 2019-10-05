RU  UA  EN

воскресенье, 6 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 октября

11:07
Украину в начале октября начало засыпать снегом: яркие фото
10:59
Ветеран АТО резко высказался об отмене льгот и назвал свою зарплату на фронте
10:40
В Киеве подростки устроили дикие развлечения на кладбище: опубликовано видео
09:59
Под Винницей молодая девушка погибла страшной смертью после скандала в магазине: видео
09:39
Ей было только 33: умерла молодая украинская актриса, в сети волна скорби
09:28
Как человек превращается в бота: сеть взорвала меткая карикатура
08:59
В Николаеве мощный ливень затопил отделение полиции: фото
08:55
Работает КГБ: сеть повеселил рассказ о российских туристах в Греции
08:41
В Финляндии простились с украинкой, погибшей в жуткой резне: видео
07:56
На Донбассе подорвался на мине опасный боевик ЛНР: опубликованы фото
07:37
В Запорожье подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП: фото и видео с места
07:30
Данилко распустил руки, а Винник заглядывал в декольте: как на Х-фактор 10 прошел 4 выпуск
Все новости

В Днепре срочно эвакуируют студентов с общежития: фото, видео и подробности ЧП

суббота, 05 октября 2019, 23:33
переглянути новину українською

В субботу, 5 октября, в Днепре под общежитием НТУ "Днепровская Политехника" рухнул асфальт, студентов срочно эвакуировали.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Инцидент произошел на проспекте Яворницкого около 16:00. Отмечают, что под зданием размыло песок из-за дождя и строительства метро по соседству. Здание не рухнуло, но сильно просело, на нем появились трещины. Со стен начали валиться кирпичи прямо на тротуар, а вода затекала под фундамент.

Для того, чтобы дом окончательно не разрушился, яму, которую раскопали метростроители для прокладки коммуникаций, засыпали песком. Также тот провал, что образовался непосредственно под общежитием, начали заливать бетоном.

На место выехали спасатели, которые провели эвакуацию. Всего из здания вывели около 200 человек - это студенты, жители дома и работники общежития. Всех их переселили в общежитие №1.

Дальнейшая судьба здания пока неизвестна. Оно может быть уже непригодно для жилья.

Как сообщал "Апостроф", на севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра во время сноса рухнуло на дорогу.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: