В Финляндии простились с украинкой, погибшей в жуткой резне: видео

В городе Куопио (Финляндия) простились с 23-летней украинкой, погибшей в результате кровавой резни в торговом центре - в память о погибшей к месту трагедии несут цветы и листовки с надписями "Помним" и "Прости".

Об этом сообщает ТСН.

Трагедия произошла в колледже, который работал в бизнес-центре: там было организовано обучение студентов направления "бизнес". Во время обычного учебного дня парень Йоел Отто Аукусти Мартин вытащил саблю, началась резня.

По словам знакомых погибшей, нападавший, вероятно, хотел убить именно украинку, хотя мотивы свои не называет. В городе упорно ходят слухи, что поступок нападавшего - неуверенного в себе парня, который все детство страдал от травли - был направлен лично против нее.

"Она была яркая девушка, сложно было не заметить. Возможно, он был влюблен без ответа", - предположил друг жертвы нападения Александр Ишаков.

Погибшую украинку звали Анна, ей было 23 года, она выпускница Харьковского национального университета имени Каразина. В колледже девушка училась с весны, у нее был муж родом из Эстонии.

Отмечается, что нападавшего остановила только пуля копов, сейчас он в больнице. Его обвиняют в убийстве и девяти покушениях на жизнь.

Как сообщал "Апостроф", ранее в столице Германии - Берлине - нашли убитой 25-летнюю украинку из Черновицкой области Наталью Михайлюк.