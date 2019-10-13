Украинские патриоты устроили смелую акцию на оккупированном Донбассе: сеть в восторге, фото

Ко Дню защитника Украины и празднику Покровы украинские патриоты устроили смелую акцию на оккупированной части Донбасса.

Как сообщает "Скаженый Оскар" в Twitter, над Донецком украинцы запустили в небо национальный флаг Украины.

Также украинцы растянули флаг Украины и прошлись с желто-синими надувными шарами на передовой.

"Полетел наш флаг! Донецк, встречай поздравления к Дню Святой Покровы и защитника Украины!" - говорится в подписи к фотографиям.

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В комментариях пользователи с восторгом восприняли такую акцию на оккупированной врагом земле.

Напомним, что украинские волонтеры – разведчики на воздушном транспорте приняли решение сбросить листовки об Украине над Армянском в оккупированном Крыму.