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Пришлось вызывать спасателей: в Киеве произошло странное ЧП с конем, фото

понедельник, 14 октября 2019, 00:14
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В воскресенье, 13 октября, в Киеве произошло странное ЧП с конем - он утонул в местном озере.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Трагедия произошла около полуночи на улице Подлипко в Дарницком районе столицы.

По словам спасателей, которых вызвали на место, лошадь утонула на расстоянии пяти метров от берега. Причины инцидента не указываются, но известно, что погиб конь породы орловский рысак. Его достали из воды с помощью специального снаряжения.

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Как сообщал "Апостроф", ранее возле детского сада в Харькове заметили слона - он прогуливался на территории цирка, который приехал в город, но вблизи детской площадки.

Также по Харькову разгуливал мужчина, на руках у которого был живой львенок.

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