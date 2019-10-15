Под Сумами прогремел смертельный взрыв в авто: фото и подробности

Днем 15 октября в Конотопском районе Сумской области в салоне автомобиля взорвалась граната, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Трагедия случилась в одном из сел. Владелец машины обнаружил на заднем сиденье предмет, похожий на гранату. Известно, что авто долгое время стояло возле гаражей незапертым.

"Для того, чтобы выяснить что это, пригласил своего знакомого. Во время того, как тот осматривал "находку" произошел взрыв, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу", - рассказали в полиции.

Погибшему было 39 лет.

Полиция завела дело по факту гибели. Выясняется, каким образом граната оказалась в салоне авто.

Как сообщал "Апостроф", в конце сентября в Сумах произошел взрыв с пожаром на заводе. В результате ЧП пострадали 10 человек.

13 октября в Киеве произошел взрыв в здании банка.