Момент страшного ДТП со скорой в Киеве попал на видео

Стало известно, как именно произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи в Киеве.

Его опубликовали в аккаунте "Киев оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, как на перекрестке автомобиль сносит машину медиков. Удар оказывается настолько сильным, что машина скорой помощи начинает катиться по дороге, останавливаясь на боку.

Напомним, в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро, в том числе трое детей, оказались на больничных койках. В аварии погибли фельдшер и водитель скорой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото фельдшера, которая погибла в страшном ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Киеве в понедельник, 14 октября. Ей было 23 года.