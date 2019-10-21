Катастрофа вертолета под Полтавой: что известно о погибшем экс-министре, биография и фото

Бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе в селе Тарасенково Полтавской области: его вертолет рухнул на территории частного домовладения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника полиции Полтавской области Андрей Замахин.

"Все произошло в селе Тарасенково Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - сказал Замахин.

Тарасу Кутовому было 43 года. Он родился 25 февраля 1976 года. Окончил национальную академию СБУ (правоведение), Киевский национальный экономический институт им. Вадима Гетьмана (международная экономика) и Международный институт менеджмента (менеджмент внешнеэкономической деятельности). Имел степень MBA, был кандидатом экономических наук. Входил в рейтинги лучших финансистов Украины.

В 1998—1999 — заместитель главного аудитора проектов и программ региональных отделений Международного фонда "Відродження".

В 1999 — 2004 — финансовый директор Всеукраинского фонда "Крок за кроком".

В 2004—2013 — член правления Всеукраинского фонда "Крок за кроком".

В 2004—2009 — финансовый директор ЗАО "Інвестиційна компанія XXI століття".

В 2010—2011 — президент ЧАО "Компания Райз".

С 2008 года — член ОО Всеукраинское объединение "Спілка спасіння села", с 2012 года — глава ее наблюдательного совета.

В 2011—2012 — управляющий директор Представительства "А1 Глобал Холдингс Лимитед".

В 2012 году избран в Раду седьмого созыва от партии Удар в 151 мажоритарном округе в Полтавской области.

В 2014 году избран в Раду восьмого созыва от Блока Петра Порошенко в том же округе. Возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

В 2016—2018 годах — министр аграрной политики в правительстве Владимира Гройсмана.

23 мая 2017 года Кутовой подал в отставку. Комментируя это решение, он заявил, что хочет вернуться в бизнес и заниматься привлечением инвестиций. Гройсман принял отставку министра 24 мая 2017 года. Однако Рада официально уволила Кутового только 22 ноября 2018 года.

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