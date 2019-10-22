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Никакой совести: адвокат рассказал про новый поворот в деле ДТП с Зайцевой и Дроновым

вторник, 22 октября 2019, 18:34
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Фото: Дмитрий Марзони\Facebook

Во вторник, 22 октября, Киевский суд принял скандальное решение по делу о ДТП в Харькове на улице Сумской в октябре 2017 года, когда шесть человек погибли, шесть еще получили травмы.

Об этом в Facebook сообщил юрист и адвокат Дмитрий Марзони на своей странице в Facebook.

"Киевский суд снял арест с Lexus, которым управляла Зайцева в ночь страшной трагедии два года назад. Основанием стало заявление собственника имущества — господина Зайцева", - написал он.

Помимо этого, суд рассматривал ходатайство защиты одного из подозреваемых - Геннадия Дронова - о разъяснении приговора суда в части ареста на машину Volkswagen Touareg.

Также выяснилось, что несмотря на то, что уже прошло фактически два месяца после вынесения решения апелляционным судом, никто из потерпевших не получил ни копейки материальной компенсации.

"Никто ни со стороны Зайцевой, ни со стороны Дронова даже не инициировал переговоры о компенсации. Хотя бы частичной, хотя бы какой-то. Зато подсуетились и с двух сторон принесли заявления, чтобы забрать автомобили. Тут без задержек", - добавил Марзони.

Как сообщал "Апостроф", пострадавшие в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове заявили, что виновники трагедии не сожалеют о случившемся, а хотят скорейшего закрытия дела.

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