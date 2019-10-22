Появились жуткие детали гибели экс-министра под Полтавой

Тело погибшего в авиакатастрофе в Полтавской области экс-министра агрополитики и продовольствия Тараса Кутового доставлено на судмедэкспертизу.

Об этом сообщает информагентство УНИАН, ссылаясь на информацию полиции.

Частично обгоревший труп направили на экспертизу в город Лубны. Также свидетели рассказали правоохранителям, что тело не только обгорело.

"Часть головы пилота счесана", - отметил свидетель следственных действий.

В полиции также подчеркнули, что 22 октября на место трагедии прибывают авиаэксперты и будут устанавливать предварительную причину катастрофы с вертолетом.

Напомним, авария случилась 21 октября около 16:00 в селе Тарасенково. По предварительным данным, Кутовой управлял самодельным вертолетом "Робинсон - 44", который следовал из Киева в Полтавскую область.

Как сообщал "Апостроф", погибшему в катастрофе с вертолетом бывшему министру агрополитики и продовольствия Тарасу Кутовому было 43 года.