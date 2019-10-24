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Появились фото подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье

четверг, 24 октября 2019, 23:58
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Правоохранители опубликовали фото преступника, который совершил вооруженное нападение на активистку Анжелику Белову в Запорожье в четверг, 24 октября.

Фото опубликованы на официальной странице полиции Запорожской области в Facebook.

Так, по данным правоохранителей, в совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, 30-40 лет, ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, на лбу имеет залысины, глаза выпуклые, был одет в черную одежду.

При этом в полиции обещают вознаграждение за любую информацию о преступнике.

"Если вы владеете информацией о местонахождении указанного лица просим сообщить по телефонам: 769-87-99,097 920 88 02 "102" или в другой удобный для вас способ", - уточняют в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье жестоко убили криминального авторитета.

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