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В Киеве обнаружили жуткую находку возле метро: опубликованы фото

суббота, 26 октября 2019, 12:35
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В ночь на 26 октября в Киеве мужчина в подземном переходе недалеко от станции метро "Лыбедская" обнаружил труп женщины.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. По предварительной информации, мужчина обратил внимание на то, что женщина не подавала признаков жизни.

Прибывшие полицейские установили, что на теле умершей нет следов насилия. На вид ей около 60 лет.

Полицейские считают, что женщина ночевала в этом переходе, так как не имела определенного места жительства. Возле нее обнаружили коробки, в которых были вещи женщины.

Судебно-медицинские эксперты и следственно-оперативная группа устанавливают детали смертельного происшествия.

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Напомним, что в Венгрии обнаружили тело украинца-водителя грузовика, который приехал в эту страну на работу.

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