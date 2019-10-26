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Вспышка гепатита в школе Чернигова: полиция открыла дело

суббота, 26 октября 2019, 23:01
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Правоохранители открыли уголовное дело в связи с вспышкой вирусного гепатита в школе Чернигова.

Об этом сообщает пресс-служба черниговской полиции.

Следователи Черниговского отдела полиции проводят досудебное расследование обстоятельств заражения 13 детей в школе №7.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, у пяти детей и у женщины, которая работает на кухне, обнаружили гепатит типа А. У восьми детей тип вируса еще устанавливается. Все они госпитализированы в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве может начаться эпидемия смертельной болезни.

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