Появились неожиданные детали и видео момента взрыва в Донецке

Появились подробности взрыва в оккупированном боевиками Донецке.

Соответствующее видео опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штефан в Telegram.

"Видео взрыва в Донецке. Обязательно смотреть до конца! Неожиданный поворот, хотя..." – говорится в подписи к кадрам, где можно увидеть кадры с места взрыва и странную записку неизвестного, где указывается, что "это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ".

Напомним, что ЧП произошло в воскресенье, 27 октября, в Пролетарском районе города. Отмечают, что взрыв был направленного действия. Взрывное устройство заложили под будку, в которой находилось оборудование мобильного оператора "Феникс". Тип взрывного устройства пока не установлен.

Как сообщал "Апостроф", в Донецке произошло масштабное ЧП, по звукам, напомнившее мощный взрыв.