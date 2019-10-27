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В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: подробности и кадры с места

воскресенье, 27 октября 2019, 14:31
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В воскресенье, 27 октября, в оккупированном боевиками Донецке произошел сильный взрыв.

Об этом сообщают в Telegram-канале сепаратистов Inside Donetsk.

ЧП произошло в Пролетарском районе города. Отмечают, что взрыв был направленного действия. Взрывное устройство заложили под будку, в которой находилось оборудование мобильного оператора "Феникс". Тип взрывного устройства пока не установлен.

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В результате взрыва ударной волной была повреждена лишь часть оборудования. На месте работают специалисты.

Как сообщал "Апостроф", 12 октября в оккупированном Донецке прогремели два взрыва, в результате которых пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Один инцидент случился на окраине города, а второй - в пригороде Донецка в населенном пункте Старобешево.

Также ранее в Донецке произошло масштабное ЧП, по звукам, напомнившее мощный взрыв.

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