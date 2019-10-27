В России парень готовил массовую бойню в колледже: всплыли детали и фото

Правоохранители в России задержали 18-летнего Бориса Банина, который готовил бойню в своем колледже.

Об этом сообщают в Telegram-канале Baza.

Теракт парень планировал совершить 29 октября в Подмосковье в аграрном колледже. К этому он готовился целый год. Для примера смотрел теракт в колледже Керчи (оккупированный РФ Крым), где также устроил теракт ученик колледжа Владислав Росляков.

Банина смогли остановить всего за несколько дней до выбранной им даты. Утром во вторник, 29 октября, он собирался появиться на занятиях с пистолетом. Когда жителя подмосковного Зарайска Банина задержали сотрудники ФСБ, у него было уже все готово.

По версии следователей, парень собирался убивать не всех подряд, а заранее намеченных им людей. Около года назад ученики нашли у Банина в комнате его дневник - "тетрадь смерти". В список попали восемь его обидчиков, которые травили его во время учебы и даже однажды избили.

Стало известно, что в октябре 2018 года Борис купил страйкбольную гранату и ради шутки взорвал ее в комнате в общежитии, забросив своим соседям. Парни едва не оглохли, их контузило.

После этого друзья пострадавших избили Банина и начали его травить. Борис за собой особой вины не видел – и внес имена обидчиков в свой список.

Также среди "целей" Банина был преподаватель Илья Пронин. К слову, педагог ранее обратил внимание на странности в поведении ученика и доложил директору учебного заведения. Парня, по словам учителя, боялись одногруппники, он обещал "всех убить и взорвать", но руководство техникума закрывало на это глаза.

"Несмотря на то, что никакие меры тогда к юноше применять не стали, он каким-то образом узнал о том, что на него пожаловался учитель и затаил зло", - говорится в сообщении.

Стало известно, что Банин – ярый любитель террористической организации ИГИЛ. Парень неоднократно рассказывал знакомым и преподавателям, что собирается при первой же возможности уехать воевать в Сирию. К религии, по всей видимости, это увлечение не имело ни малейшего отношения.

Ученики аграрного колледжа в Зарайске несколько раз приносили руководству петиции с просьбой отчислить Банина, – парень обожал прямо на парах смотреть со звуком видеозаписи игиловских казней. Из-за этого его прозвали "террористом", так называли Банина даже учителя.

К слову, Банину нравилось его прозвище и он, по словам однокурсников, пытался усилить образ. Он рассказывал, как однажды устроит бойню на занятиях.

До последнего времени руководство колледжа не обращало никакого внимания на странности Банина и не собиралось его отчислять, несмотря на жалобы. В итоге парня 26 октября задержали сотрудники ФСБ. При себе у него был пистолет Макарова. А при обыске дома обнаружили еще один пистолет, предположительно, травматический и некое взрывчатое вещество.

Правоохранители арестовали Бориса Банина на 2 месяца.

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