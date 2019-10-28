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Пациент выпал из "скорой" на трассе под Днепром: видео и основные версии жуткого ЧП

понедельник, 28 октября 2019, 11:15
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В Днепропетровской области из машины скорой медпомощи выпал мужчина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Как пишут в соцсетях, ЧП произошло в городе Новомосковск. Также опубликовано видео инцидента, на кадрах зафиксирован момент падения пациента с кареты "скорой". К счастью, машина, которая двигалась сзади, не наехала на пострадавшего. Водитель вовремя заметил происшествие и затормозил.

Судя по датам, указанным на записи видеорегистратора, это произошло в субботу, 26 октября. Скорая помощь проезжала мимо трубопрокатного завода, когда задние двери автомобиля открылись, и оттуда на проезжую часть выпал мужчина. Водитель автомобиля, который стал случайным свидетелем произошедшего, сразу дал по тормозам и попытался максимально привлечь внимание, нажав на клаксон.

Подробности ЧП не разглашаются, но есть несколько версий случившегося: по одной из них - мужчина был сильно пьян и сопротивлялся медикам, чтобы не доехать до больницы. По другой - врачи забыли плотно закрыть дверь. Известно, что пострадавший серьезных травм не получил и все-таки доехал до медучреждения. В результате "скорую" сопровождала полиция до больницы.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году в Киеве из окон больницы скорой помощи выпал пациент.

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