Убита и изнасилована бездомным: появились новые подробности смерти женщины в Херсоне

Женщину, тело которой нашли 25 октября в Херсоне, убил и изнасиловал 44-летний бездомный.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как установили правоохранители, преступником является гражданин без определенного места жительства Александр Прокудин. Ему 27 октября сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За умышленное убийство с изнасилованием задержанному может грозить пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

По данным ресурса "ХерсонDaily", личность убитой также установили. Это 38-летняя жительница Херсона, которая имела проблемы с алкоголем. Рядом с ее телом в кустах нашли пакет с продуктами. Она их купила в супермаркете неподалеку.

Камеры наблюдения в супермаркете зафиксировали женщину вместе с мужчиной. Позже оказалось, что он был просто случайным спутником, не имевшим отношения к убийству.

Как выяснили полицейские, женщина была пьяной и уснула на лавочке. Ее увидел бездомный и затащил в кусты, где начал насиловать. Женщина пришла в себя и закричала, из-за чего бездомный задушил ее и сбежал.

Через несколько часов убийцу задержали на улице Железнодорожной. Убийцу и насильника опознали по длинному коричневому пальто редко встречающегося сейчас фасона. По пальто его отследили по уличным видеокамерам.

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