Подорвались на минах: стало известно о крупных потерях боевиков на Донбассе

На оккупированной территории Донецкой области два автомобиля боевиков ДНР подорвались на минах, в результате чего четверо человек погибли, 10 получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его словам, боевики подорвались на собственном минном поле, хотя и попытались переложить вину на украинских военных. В частности, он обнародовал пост одного из террористов, в котором утверждается, что подрыв авто якобы произошел из-за попадания "вражеской мины".

Как сообщал "Апостроф", 27 октября на Донбассе ликвидировали еще одного боевика Дениса Нянченко, который был родом из оккупированной Макеевки.

Также известно, что в октябре на востоке Украины в результате боевых действий погибло 18 российских наемников, еще 46 получили ранения.