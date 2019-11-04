Появилось видео момента жуткого ДТП с BMW в Киеве и данные о ребенке

Водитель и пассажир BMW, попавшие в понедельник, 4 ноября, в жуткое ДТП в Киеве, в котором погибли два человека, не получили тяжелых травм.

Видео трагического момента опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Очень много людей дополнительно спрашивают о судьбе людей из БМВ в мясорубке на Окружной. Ребенок из БМВ и водитель целы, не получили тяжёлых травм, ребенка увезли с места, водитель остался для оформления ДТП", - сказано в сообщении в соцсети.





Кроме того, появился рассказ очевидца, на глазах у которого произошла смертельная авария. По словам водителя, который двигался в сторону Киева, по левому ряду его обогнал на скорости около 130 километров в час автомобиль Ауди, который перед светофором вдруг потерял управление.

"Машину начало крутить по часовой очень быстро, и она, когда крутилась, вылетела на встречку, а в этот момент из-за поворота выезжает БМВ и врезается в Ауди в левую заднею часть", - описывает происшедшее свидетель, заметив, что, по его мнению, столкновения можно было избежать.

Как сообщал "Апостроф", утром в воскресенье, 3 ноября, на улице Заболотного в Киеве столкнулись два автомобиля: один из них разорвало на части.