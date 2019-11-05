В Одессе похоронили Дашу Дробот: фото, видео и рассказ близких про подозреваемого

В Одессе прошли похороны 14-летней Дарьи Дробот, которую жестоко убил ее же знакомый.

Как пишут местные издания, попрощаться с девочкой пришло около ста человек, среди которых ее родственники, друзья и одноклассники.

Знакомые погибшей говорят, что верят в то, что Дашу убил ее товарищ, которого уже задержали. При этом они говорят, что парень очень хорошо относился к девочке. Сверстники погибшей не стали отрицать, что убийца мог употреблять наркотики, так как он рос в неблагоприятной семье и уже привлекался к ответственности.

В свою очередь, родственники Даши уверены, что убийство задержанный не мог совершить в одиночку. Родные погибшей отмечают, что Дарья была крупнее и выше, чем задержанный по подозрению в ее убийстве.

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"Он по сравнению с ней хлюпик, он ниже ее и не смог бы сам сделать то, что с ней сделали. Пока у следствия лишь один подозреваемый, но мы ждем. что он расколется и сдаст кого-то еще. Если нет, мы будем искать правду сами", – рассказал брат погибшей Артур.

Как сообщал "Апостроф", после убийства 14-летней Дарьи Дробот, тело которой нашли со следами насильственной смерти, чиновники в Одессе поделились новыми деталями о происшествии и распорядились разработать ряд мероприятий по пресечению подобных ситуаций.