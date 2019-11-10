Появилось фото "героини", разбившей шесть авто под Киевом

В интернете обнародовали фотографию девушки, которая в нетрезвом состоянии не справилась с управлением и разбила шесть авто в Боярке Киевской области.

Соответствующий снимок размещен на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"А вот и 33-летняя водитель Ford (AI7174IK), которая, находясь в нетрезвом состоянии, въехала в припаркованные автомобили по ул. Крещатик, 88А (Боярка). Кстати, на месте от теста на состояние опьянения госпожа отказалась. Сказала, что сдаст анализы у врача. Ее увезли, но и там отказ", - сказано в сообщении.

Кроме того, опубликовано видео с места происшествия.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ужгороде автомобиль, который двигался на большой скорости, не вписался в поворот и вылетел на тротуар.