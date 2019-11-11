RU  UA  EN

понедельник, 11 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 ноября

17:41
Университет предложил студентам полежать в могиле, чтобы справиться со стрессом от экзаменов
17:32
Алина Паш поддержала кампанию ООН, чтобы остановить безгражданство в Украине
16:58
В Польше обиделись на Netflix из-за сериала про украинца
16:54
Слепой футболист и 11-летний активист: Marvel выпустит сериал о настоящих детях-героях
16:50
Гордон с букетом и танец Ляшко с женой: в Киеве с аншлагом прошел концерт Любови Успенской
16:20
Выл и бился головой об стену: профессор-убийца в России устроил "шоу" в зале суда, видео
15:31
Известному рок-музыканту отказали в гражданстве США из-за любви к марихуане
14:49
Ростов не резиновый: сеть повеселила карикатура с Януковичем и президентом Боливии
14:42
Женщина родила самых маленьких близнецов в мире - вместе братья не весили даже 1 кг
14:13
Гибнут животные и люди: появились фото и видео "адского" лесного пожара в Австралии
13:37
Елена Зеленская с мужем и детьми украсили обложку именитого глянца: фото
13:26
Фильмы Marvel о супергероях назвали угрозой: глава студии впервые ответил на критику
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно имя чиновника "Укрзализныци", укравшего миллионы: фото

понедельник, 11 ноября 2019, 18:01
переглянути новину українською

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника одного из региональных филиалов "Укрзализныци" Алексея Кривопишина на хищении средств.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник завладел более 50 млн гривен. Он сдавал в аренду имущество акционерного общества по заниженной процентной ставке.

"Бывший руководитель одного из региональных филиалов Укрзализныци инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева. Действия экс-руководителя привели к нанесению экономического ущерба государству", - говорится в сообщении.

В ведомстве не называют фамилию чиновника. Однако по данным издания "Украинская правда", речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году.

Кривопишину объявили подозрение в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Отмечают, что Кривопишин возглавлял филиал "Укрзализныци" почти 13 лет с 2002 по 2015 гг. (кроме июня 2005 года - января 2006 года).

Алексей Кривопишин

Как сообщал "Апостроф", департамент экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" выявил факт хищения 7 млн гривен бывшим руководителем филиала Центр управления промышленностью и передал материалы правоохранителям.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шаг к миру: Киев готовится к разведению сил на фоне смертельного обстрела

"Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова

Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: