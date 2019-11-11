Стало известно имя чиновника "Укрзализныци", укравшего миллионы: фото

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника одного из региональных филиалов "Укрзализныци" Алексея Кривопишина на хищении средств.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник завладел более 50 млн гривен. Он сдавал в аренду имущество акционерного общества по заниженной процентной ставке.

"Бывший руководитель одного из региональных филиалов Укрзализныци инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева. Действия экс-руководителя привели к нанесению экономического ущерба государству", - говорится в сообщении.

В ведомстве не называют фамилию чиновника. Однако по данным издания "Украинская правда", речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году.

Кривопишину объявили подозрение в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Отмечают, что Кривопишин возглавлял филиал "Укрзализныци" почти 13 лет с 2002 по 2015 гг. (кроме июня 2005 года - января 2006 года).

Алексей Кривопишин

Как сообщал "Апостроф", департамент экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" выявил факт хищения 7 млн гривен бывшим руководителем филиала Центр управления промышленностью и передал материалы правоохранителям.