Умер 22-летний боец, служивший в ВСУ: опубликованы фото и фамилия

Во Львовской области внезапно умер 22-летний боец 24-й бригады ВСУ Руслан Трубилко.

Об этом сообщили 13 ноября на странице "3-й ОМПБ - Королевская пехота" в Facebook.

Руслану было всего 22 года.

"Сегодня стало известно, что находясь на выходных, у себя дома, остановилось сердце нашего собрата Руслана Трубилко. Похороны состоятся завтра в селе Старичи (Львовская область - ред). Вечная память тебе, друг! R.I.P. 12.05.1997 - 12.11.2019", - говорится в сообщении.

Парень служил в армии с 2016 года.

Как сообщал "Апостроф", 7 ноября боевики нанесли удар из ПТУРа по автомобилю "Урал". В результате на месте погиб 23-летний боец Герман Бродников. На следующий день от полученніх ранений в больнице Днепра скончался сапер Геннадий Моторин.

11 ноября умер 30-летний украинский военнослужащий Роман Савков, который больше полугода провел в плену у боевиков.