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Взрывы в Балаклее: стало известно о состоянии одного из пострадавших

пятница, 15 ноября 2019, 18:48
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Один из пострадавших во время взрывов на территории военного склада в Балаклее Харьковской области получил 60% ожогов кожи после взрыва боеприпаса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на hromadske.

Известно, что пострадавшие военнослужащие - это мужчины от 20 до 30 лет. По данным предварительного обследования, один из них получил ожоги 60% тела и перелом руки, второй — ожоги до 20% тела, у третьего многочисленные переломы. Продолжается обследование пострадавших.

Напомним, в пятницу, 15 ноября в Балаклее на военном складе прогремели несколько взрывов, в результате которых четверо военных пострадали и двое саперов погибли.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа причина новых взрывов в Балаклее.

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