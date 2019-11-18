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Повалил дым: с самолетом экс-госсекретаря США произошло серьезное ЧП, подробности

понедельник, 18 ноября 2019, 08:28
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Самолет на борту с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон совершил вынужденную посадку в аэропорту Нью-Йорка сразу после вылета.

Как пишут местные СМИ, в небе у воздушного судна произошла поломка.

По данным американского телеканала CNN, Клинтон направлялась в Вашингтон, когда ее самолет начало трясти. В срочном порядке пилот принял решение вернуть лайнер в аэропорт вылета.

Известно, что самолет принадлежит авиакомпании American Airlines. По данным журналистов, он буквально стал разваливаться, из него повалил дым. Кроме того, в районе аэропорта нашли металлический обломок от лайнера.

Напомним, что в пятницу, 4 октября, во Львовской области совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12.

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