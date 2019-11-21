В Одессе при посадке произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: фото и видео

В одесском аэропорту вечером 21 ноября пассажирский самолет Boeing-738 авиакомпании Turkish Airlines рейсом из Стамбула совершил аварийную посадку, после чего людей экстренно эвакуировали.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и корреспонденты ряда СМИ.

Согласно расписанию аэропорта, рейс из Стамбула прибыл в 20:45. Предположительно, у самолета сломались передние стойки шасси и самолет упал "носом" на взлетную полосу.

По словам одессита Сергея Кривенко, у самолета оторвало колесо.

Обошлось без пострадавших. Всех пассажиров эвакуировали через задние двери по надувному трапу. Один из пассажиров рассказал, что из-за сильного ветра пилот дважды пытался посадить самолет.

"Были открыты шасси, но в метре от дороги поднялся вверх. Полетал круг. И снова начал спускаться. И в тот момент, когда коснулись земли, пассажиры почувствовали запах гари. Началась паника. Паниковали все, даже члены экипажа. Он съехал с полосы и остановился в поле. Случилась гробовая тишина, когда началось торможение", - рассказал мужчина.

В настоящее время аэропорт закрыт на взлет и посадку.

Как сообщал "Апостроф", самолет президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа двигателя не смог вылететь из Чугуева Харьковской области.

Ранее в Египте украинский самолет вспыхнул при посадке.