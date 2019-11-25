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Водитель сгорел вместе с авто: под Полтавой произошло жуткое ДТП, фото

понедельник, 25 ноября 2019, 11:29
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В воскресенье, 24 ноября, в Кременчуге (Полтавская область) произошло смертельное ДТП, в результате которого автомобиль сгорел дотла вместе с водителем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кременчуга.

"Водитель автомобиля TOYOTA LITE ACE не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем SKODA OCTAVIA, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате аварии автомобиль виновника аварии загорелся.

"Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем. Остальные участники ДТП доставлены в больницу", - добавили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кременчугском районе Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса, в котором один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

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