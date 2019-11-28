Авария у побережья Одесы: появились "экстремальные" фото танкера "Делфи"

Известный своими экстремальными вылазками и фотосессиями одессит Евгений Лата показал свежие фото потерпевшего крушение танкера "Делфи", сделав фотографии вблизи судна.
Их публикует "Апостроф" со ссылкой на Думская.
"Я не любитель банальных селфи, - комментирует изданию снимки сам Лата. - Решили сделать селфи максимально близко".
Напомним, танкер потерпел крушение. Его прибило к берегу в результате шторма 21 ноября. Экипаж спасли.
Как сообщал "Апостроф", танкер "Делфи" сменил несколько флагов, а также участвовал в нелегальном импорте нефтепродуктов беглым олигархом Сергеем Курченко.
А 23 ноября и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов сообщил о превышении уровня содержания нефтепродуктов в эпицентре события в 157 раз и заявил о повышении риска экологической катастрофы.