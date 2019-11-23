Контрабандисты подельника Януковича: появились интересные детали про танкер, затонувший у побережья Одессы

Танкер "Делфи", потерпевший крушение у одесского берега, сменил несколько флагов, а также участвовал в нелегальном импорте, которым занимался бизнес-партнер беглого президента Виктора Януковича - олигарх Сергей Курченко.

Об этом пишет "Думская".

Судно было построено в ноябре 1974 году в болгарском городе Русе и не предназначено для выхода в открытое море, особенно в такую штормовую погоду. После распада СССР танкер был передан на баланс Ильичевского морпорта. Потом его приватизировали: собственником стала "Одесская танкерная компания". Судно некоторое время ходило под украинским флагом, потом оно поменяло порт приписки на Батуми вывесило флаг Грузии. В 2010-х годах судно переместили в Одессу и еще раз "украинизировали". В 2019-м владельцем танкера стала британская фирма: судно перепрописалось в молдавских Джурджулештах с молдовским флагом.

С советских времен судно не ремонтировалось. В феврале 2017 года танкер попался на сливе нефтепродуктов в районе Белгорода-Днестровского. Было открыто уголовное дело, но развития оно не получило. В феврале 2018 года "Делфи" чуть не затонул в румынских территориальных водах из-за течи в машинном отделении.

Издание пишет, что танкер оказался у побережья Одессы, так как был задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов.

"Схема простая: бункеровщик не просто стоял, а стоял там, где его не могла (или не хотела) достать морская охрана ГПСУ. По ночам к судну подходили другие танкеры, перекачивавшие в его емкости нефтепродукты, которые впоследствии переправлялись малыми партиями на берег - на катерах, баркасах и других подобных плавсредствах", - пишет издание.

Именно с этим, по словам источников в правоохранительных органах, связано длительное пребывание судна в открытом море, минимальный состав экипажа, нежелание капитана эвакуироваться, а также вранье компетентных органов по поводу отсутствия "незаконного и опасного для экологии груза".

Известно, что в январе 2016 года СБУ было открыто дело по статьям "хищение имущества", "служебная халатность", "злоупотребление властью", "служебный подлог", "мошенничество" и "уклонение от уплаты налогов". Согласно материалам дела, в 2012-2014 годах был организован нелегальный импорт в Украину, который выдавался за продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежавшего тогда Сергею Курченко. Часть нефтепродуктов потом переправляли за границу через Измаил и румынскую Тульчу, а часть реализовывалась в Украине. В схеме участвовало множество офшорных компаний и морских судов, в том числе "Делфи".

Экипаж танкера (капитан Слынько, стармех Михайленко и матрос Тудорян) не мог не знать, в каком "бизнесе" задействовано судно. По словам главы пресс-службы Одесской облгосадминистрации Дениса Соколова, экипаж долгое время отказывался от эвакуации по приказу владельца судна.

"Капитан находился все время в рубке, ее начало подтапливать, они три дня провели без еды, потому что отказывались эвакуироваться", – сказал он.

Также отмечается, что танкер не имеет необходимой регистрации, а с его владельцем невозможно связаться.

Ранее появились снятые с земли и воздуха фото спасения экипажа танкера.

Как сообщал "Апостроф", из-за крушения танкера "Делфи" концентрация нефти в акватории вблизи Одессы превысила норму в 90 раз.