Вокруг языкового омбудсмена назревает скандал из-за секс-домогательств в Могилянке

Татьяна Монахова, которую Кабмин назначил на должность уполномоченного по защите государственного языка, попала в громкий скандал, связанный с покрывательством домогательств к студентам Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Шиповник.

"Когда я еще училась, к нам пришел этот преподаватель и уже с первой лекции он рассказывал о сексуальных подтекстах, и что с ним много студентов судились, но ни один суд он не проиграл. Девочки рассказывали, что он одну за колено трогал. Я ничего не видела, только рассказы девочек слышала, поскольку я на зачеты не попадала. Когда я начала искать информацию, чтобы написать об этом материал, то попросила одну студентку с курса мне помочь – записать на диктофон, как они сдают зачёт. Одной из девушек он сказал, что "взятки берет исключительно натурой". У некоторых были разные переписки с ним, где он писал "благодарности" и делал разного рода намеки. Тогда Татьяна Монахова позвонила мне и сказала, что если материал будет стоять на сайте, то в первую очередь достанется мне. Еще мне звонила преподаватель с кафедры журналистики и сказала, что я хорошая девочка и делать этого не буду. Но она не угрожала, а пыталась остановить меня. Мне звонили одногруппники – они просили меня дать им возможность получить диплом, дать закончить им университет", – рассказала журналистка.

В опубликованном разговоре журналистки и Монаховой, последняя пытается "замять" дело, дабы информация о домогательствах преподавателя, приехавшего из Херсона в рамках аккредитации учебного заведения, не вышла на поверхность.

"Писать не о чем. Он не в штате, трудовая тут не лежит, просто приглашенная звезда. "Повел себя по-свински – до свидания, то больше мы тебя приглашать не будем". Объясните, что это не наш сотрудник", - говорит на аудио новоназначенный омбудсмен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве разгорелся секс-скандал вокруг преподавателя Киевского национального университета им. Шевченко.