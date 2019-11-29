RU  UA  EN

пятница, 29 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 ноября

11:33
Пенсии для ОРДЛО: появилась яркая карикатура на скандального Сивохо
11:33
В Крыму задержали "украинскую шпионку" с российским паспортом: в чем ее обвиняют
11:33
Композитор "Симпсонов" заявил, что мультсериал скоро закроют: что говорят продюсеры
11:32
В Запорожье водители маршруток прямо на дороге устроили битву: видео
11:00
Люку Бессону пригрозили тюремным сроком за незаконное увольнение сотрудницы
10:56
Вокруг языкового омбудсмена назревает скандал из-за секс-домогательств в Могилянке
10:45
Как два президента в одном государстве: протоиерей УПЦ рассказал о причинах церковного кризиса
10:44
Полякова получила награду, но побыла "Королевой года" всего 5 минут: что произошло
10:34
Накорми президента: появилась фотожаба на забавный снимок Савченко с Кравчуком
10:19
В Киеве поймали педофила, который изнасиловал 10-летнюю девочку: опубликованы фото
09:54
Группа KAZKA выпустила новый трек: фаны уже назвали его хитом
09:24
Смертельное ДТП в Харькове: суд ответил на жалобы Зайцевой и Дронова
Все новости

Вокруг языкового омбудсмена назревает скандал из-за секс-домогательств в Могилянке

пятница, 29 ноября 2019, 10:56
переглянути новину українською

Татьяна Монахова, которую Кабмин назначил на должность уполномоченного по защите государственного языка, попала в громкий скандал, связанный с покрывательством домогательств к студентам Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Шиповник.

"Когда я еще училась, к нам пришел этот преподаватель и уже с первой лекции он рассказывал о сексуальных подтекстах, и что с ним много студентов судились, но ни один суд он не проиграл. Девочки рассказывали, что он одну за колено трогал. Я ничего не видела, только рассказы девочек слышала, поскольку я на зачеты не попадала. Когда я начала искать информацию, чтобы написать об этом материал, то попросила одну студентку с курса мне помочь – записать на диктофон, как они сдают зачёт. Одной из девушек он сказал, что "взятки берет исключительно натурой". У некоторых были разные переписки с ним, где он писал "благодарности" и делал разного рода намеки. Тогда Татьяна Монахова позвонила мне и сказала, что если материал будет стоять на сайте, то в первую очередь достанется мне. Еще мне звонила преподаватель с кафедры журналистики и сказала, что я хорошая девочка и делать этого не буду. Но она не угрожала, а пыталась остановить меня. Мне звонили одногруппники – они просили меня дать им возможность получить диплом, дать закончить им университет", – рассказала журналистка.

В опубликованном разговоре журналистки и Монаховой, последняя пытается "замять" дело, дабы информация о домогательствах преподавателя, приехавшего из Херсона в рамках аккредитации учебного заведения, не вышла на поверхность.

"Писать не о чем. Он не в штате, трудовая тут не лежит, просто приглашенная звезда. "Повел себя по-свински – до свидания, то больше мы тебя приглашать не будем". Объясните, что это не наш сотрудник", - говорит на аудио новоназначенный омбудсмен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве разгорелся секс-скандал вокруг преподавателя Киевского национального университета им. Шевченко.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: