Успел наклониться: всплыли новые подробности покушения на депутата в Киеве

Появились новые детали вооруженного нападения на депутата Киевского городского совета Вячеслава Соболева в центре Киева.

Как сообщает "Апостроф", в полиции изданию theБабель сообщили, что нападение произошло в 17:15.

В полиции отмечают, что авто отъезжало от ресторана "Марио", владельцем которого является Соболев. В машине находились сам ресторатор, жена, ребенок и подруга жены.

"Киллер расстрелял авто, когда оно притормозило у светофора. Пуля прошла сквозь лобовое стекло. Соболев наклонился, а пуля прошла к заднему сиденью и попала в ребенка", - сообщили в полиции.

По факту нападения начали уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить.