В Киеве обнаружили смертельную находку в парке: первые подробности и фото

В Киеве во время реконструкции парка "Отрадный" были обнаружены артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает "Артіль-паблік" в Telegram.

Известно, что боеприпасы обнаружили во время проведения плановых земляных работ. На место едут экстренные службы.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Киеве около Шулявского путепровода при замене инженерных сетей был обнаружен склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Спасателями было изъято 35 снарядов различных типов.

28 октября, в киевском Гидропарке обнаружили гранаты времен ІІ мировой войны.