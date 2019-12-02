В Киеве обнаружили смертельную находку в парке: первые подробности и фото

В Киеве во время реконструкции парка "Отрадный" были обнаружены артиллерийские снаряды.
Об этом сообщает "Артіль-паблік" в Telegram.
Известно, что боеприпасы обнаружили во время проведения плановых земляных работ. На место едут экстренные службы.
Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Киеве около Шулявского путепровода при замене инженерных сетей был обнаружен склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Спасателями было изъято 35 снарядов различных типов.
28 октября, в киевском Гидропарке обнаружили гранаты времен ІІ мировой войны.
В июне в Киеве на Лысой горе сотрудники Голосеевского районного управления Национальной полиции нашли нашли два пакета с боеприпасами и взрывчаткой. Среди находок были: одна противопехотная мина, тротиловые шашки, пластид, взрыватели, запалы к гранатам, корпуса гранат, патроны калибра 9 мм, детонаторы.