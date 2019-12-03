Люди выпали через стекло: новые фото и детали смертельного ДТП с маршруткой в Буче

В Буче Киевской области, на улице Островского маршрутное такси во время ДТП упало на бок и придавило двух человек, они погибли.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что двое погибших предположительно были пассажирами маршрутки, они выпали через окно во время ДТП и после падения их придавило автомобилем.

Правоохранители на месте событий уже поделились предварительной версией ДТП – отмечается, что водитель на легковом авто марки Porsche не уступил дорогу маршрутке.

2 пассажира маршрутки погибли в ДТП в Буче 1 / 1 2 пассажира маршрутки погибли в ДТП в Буче 1 / 1 2 пассажира маршрутки погибли в ДТП в Буче 1 / 1 2 пассажира маршрутки погибли в ДТП в Буче 1 / 1

Также они сообщили, что именно на этом месте аварии случаются постоянно.

В данный момент на месте происшествия работают скорая и полиция.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в результате столкновения авто Toyota RAV4 и пассажирского микроавтобуса Mercedes погибли два человека, восемь человек - получили травмы.