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Люди выпали через стекло: новые фото и детали смертельного ДТП с маршруткой в Буче

вторник, 03 декабря 2019, 17:21
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В Буче Киевской области, на улице Островского маршрутное такси во время ДТП упало на бок и придавило двух человек, они погибли.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что двое погибших предположительно были пассажирами маршрутки, они выпали через окно во время ДТП и после падения их придавило автомобилем.

Правоохранители на месте событий уже поделились предварительной версией ДТП – отмечается, что водитель на легковом авто марки Porsche не уступил дорогу маршрутке.

2 пассажира маршрутки погибли в ДТП в Буче
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2 пассажира маршрутки погибли в ДТП в Буче
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2 пассажира маршрутки погибли в ДТП в Буче
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2 пассажира маршрутки погибли в ДТП в Буче
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Также они сообщили, что именно на этом месте аварии случаются постоянно.

В данный момент на месте происшествия работают скорая и полиция.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в результате столкновения авто Toyota RAV4 и пассажирского микроавтобуса Mercedes погибли два человека, восемь человек - получили травмы.

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