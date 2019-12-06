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Смерть преподавательницы при пожаре в Одессе: фото и все подробности о погибшей

пятница, 06 декабря 2019, 13:58
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Погибшую в пожаре в колледже Одессы преподавательницу Анну Бортюк опознал ее муж.

Об этом сообщает издание "Думская".

Бортюк Анна Леонидовна 1976 года рождения преподавала в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. О смерти этой женщины власти сообщили еще в первый день, но тогда информация не подтвердилась.

Тело женщины нашли вечером 5 декабря во время спасательной операции в здании. Причина смерти - отравление продуктами горения.

На сегодняшний день погибшую опознали родные. Она стала второй жертвой трагедии. Ранее в больнице скончалась 16-летняя Ксения Бабенко.

Ее дочь Александра написала на своей странице пост о похоронах матери. Они состоятся в субботу, 7 декабря, в 11:00 по адресу улица Заболотного, 56/2.

Погибшая 43- летняя Анна Бортюк закончила Одесский национальный университет имени Мечникова. Работала преподавателем информатики и математики в колледже, где произошел пожар.

Известно, что она преподавала у активиста Сергея Стерненко. Он написал в Facebook слова сожаления и признал свою вину в трагедии. По его словам, он смолчал об аварийном состоянии колледжа.

Напомним, что в соцсетях рассказали, что женщина во время пожара выводила детей из колледжа до последнего. Она не вышла из здания, когда в очередной раз зашла туда, чтобы еще вывести студентов.

В настоящее время остается неизвестной судьба еще 14 человек, которые находились или могли находиться в доме.

Как сообщал "Апостроф", желающих помочь пострадавшим во время страшного пожара в Одесском колледже экономики и права оказалось даже больше, чем нужно.

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