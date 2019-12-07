Находился в коме: стало известно о смерти спасателя, гасившего пожар в Одессе, фото

Стало известно о еще одной, восьмой жертве пожара в колледже Одессы 4 декабря. Ее стал одесский спасатель Сергей Шатохин, который упал с высоты во время тушения огня в здании училища.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.

"Только что в больнице погиб спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась ...", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным на вечер субботы, 7 декабря, число погибших в результате пожара в колледже Одессы возросло до 8 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на завалах пожара в Одессе обнаружили еще два тела.

Также 7 декабря полицейские сообщили, что готовы сообщить подозрение двум людям в связи со смертельным пожаром в колледже Одессы.