Подруга упала прямо на бетон: появился жуткий рассказ студентки о пожаре в Одессе

Студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которая оказалась в здании во время смертельного пожара, детально рассказала о том, что происходило внутри.

По словам девушки, в этот роковой день у них была первая пара на пятом этаже, а во время перемены студенты спустились на четвертый этаж, где была преподавательница.

"Когда началась пара, мы услышали, как будто пробежало много людей, которые кричат. Я сначала подумала, что это как во время перемены дети просто бегают. Я вышла в коридор и увидела дым, который шел с третьего этажа. Забежала в кабинет и говорю: "У нас пожар!". Преподаватель выбежала и сказала: "Мы горим!". Она сказала взять вещи и выйти, чтобы попробовать как-то выбраться", – вспомнила 16-летняя Алла.

При этом пути на улицу были закрыты из-за густого дыма и жара, после чего студенты вернулись обратно в кабинет и плотно закрыли двери. Однако и в кабинет через щели начал проникать густой едкий дым. Одна из студенток попыталась выброситься в окно, но ей не позволили это сделать.

"Когда кабинет был весь в дыму, я понимала, что все, уже дышать нечем, я начала молиться Богу. Я ему кричала: "Господи, спаси всех, кто здесь в кабинете, потому что я не знаю, как выйти", – рассказала студентка.

Один студент предложил вылезти в окно, а другие ребята держали его за ноги.

"Я когда спустилась, я узнала, что мои одногруппники, которые были на пятом этаже, где мы были, на первой паре, оттуда выбросилась моя одногруппница, с пятого этажа. Она упала на бетон. Я просто молилась, говорю, господи, пожалуйста, спаси, это моя подруга!..." - добавила она.

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