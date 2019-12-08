За секунды вспомнил всю жизнь: рассказ спасателя о пожаре в Одессе и новые данные о жертвах

Число жертв страшного пожара в колледже Одессы выросло до десяти человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек", - говорится в сообщении.

При этом, начальник 7-й пожарной части Одессы, майор Дмитрий Нестеренко, который принимал участие в тушении пожара, вспоминает все происходившее как страшный сон.

"Когда мы были на третьем этаже, рухнул лестничный проем. За те секунды я вспомнил всю свою жизнь. Я даже не понял, как это произошло. Помню только, что я окликнул Владимира (своего заместителя, Крыжановского, - прим. ред.), жив ли он. Потом нас достали из-под завалов, и мы вылезли через второй этаж. По моей памяти, обваливались перекрытия, крыша, но чтобы лестничная клетка – такого я не видел за 21 год работы спасателем", – рассказывает майор.

По его мнению, причиной обвалов внутри колледжа могла стать слишком высокая температура от пожара.

"На моей памяти такого не было. Это не ночь и не какой-то заброшенный дом на окраине города. Как люди не могли почувствовать запаха дыма или не заметить пламя? Как пожар мог за минуты охватить все здание? Вопросов очень много", – добавляет пожарный.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти спасателя Сергея Шатохина, гасившего пожар в Одессе.