RU  UA  EN

понедельник, 9 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 декабря

17:05
Зеленский начал встречу с Макроном: видео
16:39
Украинский коллекционер отдал чемодан денег за разноцветных мишек: фото
16:38
Переговоры в Париже: появилось видео прибытия Зеленского в Елисейский дворец
16:02
Названы номинанты на премию Золотой глобус-2020: украинский фильм остался за бортом
15:58
ONUKA выпустила новый мистический клип с экологичным посылом
15:24
Мужчина украсил дом к Рождеству, но соседи обвинили его в безвкусице - он ответил троллингом покрасивее
14:41
Антикоррупционный суд перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранителей в деле "Роттердам+" - адвокат
14:39
Названа впечатляющая сумма потерь Украины из-за агрессии России
14:37
Флаги агрессора бросили под ноги: в Париже ветераны АТО устроили яркую акцию, видео
14:26
Дочь Мадонны обнажилась на выставке современного искусства с группой мужчин и женщин
14:12
Ожидания слишком завышены: озвучен четкий прогноз, чего ждать от переговоров в Париже
14:11
Илон Маск прокатил на своем пикапе знаменитостей - новый Cybertruck заметили на улицах Лос-Анджелеса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве обнаружили жуткую находку в заваленной мусором квартире: фото

понедельник, 09 декабря 2019, 10:05
переглянути новину українською

На днях киевские правоохранители наткнулись на жуткую находку в одной из квартир жилого дома по адресу улица Жилянская, 41.

Как пишут городские паблики, здесь был обнаружен труп.

При этом вся квартира была практически до потолка забита мусором. Судя по опубликованным фото, тело лежало сверху мусора.

В данный момент в полиции не раскрывают никаких деталей происшествия.

В сети пишут, что спасателям пришлось выламывать двери, чтобы извлечь тело.

Напомним, что в ноябре в Днепровском районе Киева обнаружили тело мужчины, который скончался по неустановленной пока причине.

Кроме того, в понедельник, 11 ноября, в Киеве в одном из дворов рядом с жилыми домами было обнаружено тело мужчины.

Как ранее сообщал "Апостроф", 3 ноября в Одесской области полицейские нашли тело 14-летней девочки, которая пропала днем ранее.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: