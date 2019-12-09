В Киеве обнаружили жуткую находку в заваленной мусором квартире: фото

На днях киевские правоохранители наткнулись на жуткую находку в одной из квартир жилого дома по адресу улица Жилянская, 41.

Как пишут городские паблики, здесь был обнаружен труп.

При этом вся квартира была практически до потолка забита мусором. Судя по опубликованным фото, тело лежало сверху мусора.

В данный момент в полиции не раскрывают никаких деталей происшествия.

В сети пишут, что спасателям пришлось выламывать двери, чтобы извлечь тело.

Напомним, что в ноябре в Днепровском районе Киева обнаружили тело мужчины, который скончался по неустановленной пока причине.

Кроме того, в понедельник, 11 ноября, в Киеве в одном из дворов рядом с жилыми домами было обнаружено тело мужчины.

Как ранее сообщал "Апостроф", 3 ноября в Одесской области полицейские нашли тело 14-летней девочки, которая пропала днем ранее.